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Diyarbakır’da petrol buldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün Resmi Gazete’de yer alan ilanına göre, Trans Atlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd, Diyarbakır’da bir sahada petrol işletme ruhsatı almak için başvuruda bulundu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün Resmi Gazete’de yer alan ilanına göre, Trans Atlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd, Diyarbakır’da bir sahada petrol işletme ruhsatı almak için başvuruda bulundu. Firmanın Diyarbakır'da faaliyet alanı üçü koldan oluştuğu. Molla ve Selmo bölgelerinde iki adet alanı bulunan Transatlantic Petroleum şirketinin faaliyet alanı Mardin ve Bedinhan bölgelerine yakın yerlerde bulunuyor.

Bugün 15:46 TSİ - Ekonomi

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