Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Derince’de alt yapı çalışması yapıyor. Bir yandan alt yapı çalışması sürerken, diğer yandan da yol genişletme çalışması devam ediyor. Derince Sırrapaşa Mahallesi Öğretmen Caddesi Dilaver Deniz Sokak’ta yapılan yol çalışması sırasında, telefon kabloları yere düştü. Yere 1 metre yüksekliğe kadar inen kablo, vatandaşların geçişini zorlaştırıyor. Ayrıca buradaki yol çalışmasını ve araç geçişini engelliyor. Mahalle sakinleri Türk Telekom görevlilerini aradığını, ama Türk Telekom görevlilerinin konuyla ilgilenmediğini söylediler. Mahalle ve sokak sakinleri Türk Telekom yetkilerinin bir an önce sokağa inen kablonun yukarı çekilmesini istiyor.
Bugün 15:48 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 16:38 TSİ )
Türk Telekom, yoldaki kablo krizini çözmeli
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Derince’de alt yapı çalışması yapıyor. Sırrapaşa Mahallesi Öğretmen Caddesi Dilaver Deniz Sokak’ta yapılan yol çalışması sırasında, telefon kabloları yere düştü. Düşen kablolar için Türk Telekom arayan vatandaşlar, sorunla ilgilenilmediğinden şikayetçi.
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Bugün 15:48 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz