Kartepe’de nisan meclisi toplandı

Meclis oturumunda 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis oturumunda 2017 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantıda ayrıca denetim raporu da kabul edildi. Toplantıda ayrıca encümen ve komisyon üyeleri de belirlendi. Öte yandan belediye personeli görevleri ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim alma imkânı sağlaması amacıyla, KOÜ ile protokol yapma yetkisinin Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e verilmesi maddesi de oybirliği ile kabul edildi.

ENCÜMEN ÜYELERİ

Erol Yılmaz

Hikmet Çelebi

Kemal Timur

Plan ve Bütçe Komisyonu

Ahmet Atlı

Tahsin Varol

Ergül Şirin

Sevim Balaban

Temel Ofluoğlu

İmar Komisyonu

Murat Sabri Çakır

Faruk Sarman

Nebahat Kılıç

Selahattin Aktop

Nilay Merttürk

Sosyal Hizmetler Komisyonu

Mehmet Akif Polat

Nurdane Erişti

Kemal Bayraktar

Faruk Sarman

Serap Özmen

Türlü İşler Komisyonu

Salih Aydın

Orhan Akyüz

Şaban Akyıldız

Kemal Timur

Hilmi Selçuk

Çevre Komisyonu

Ahmet Sağırkaya

Caner Akçil

Nurdane Erişti

Nebahat Kılıç

Musa Kazım Ejderoğlu

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu

Şaban Akyıldız

Kemal Bayraktar

Mehmet Akif Polat

Tahsin Varol

Nezih Yılmaz