Kartepe’de nisan meclisi toplandı

Meclis oturumunda 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis oturumunda 2017 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantıda ayrıca denetim raporu da kabul edildi. Toplantıda ayrıca encümen ve komisyon üyeleri de belirlendi. Öte yandan belediye personeli görevleri ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim alma imkânı sağlaması amacıyla, KOÜ ile protokol yapma yetkisinin Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e verilmesi maddesi de oybirliği ile kabul edildi.
ENCÜMEN ÜYELERİ
Erol Yılmaz
Hikmet Çelebi
Kemal Timur
Plan ve Bütçe Komisyonu
Ahmet Atlı
Tahsin Varol
Ergül Şirin
Sevim Balaban
Temel Ofluoğlu
İmar Komisyonu
Murat Sabri Çakır
Faruk Sarman
Nebahat Kılıç
Selahattin Aktop
Nilay Merttürk
Sosyal Hizmetler Komisyonu
Mehmet Akif Polat
Nurdane Erişti
Kemal Bayraktar
Faruk Sarman
Serap Özmen
Türlü İşler Komisyonu
Salih Aydın
Orhan Akyüz
Şaban Akyıldız
Kemal Timur
Hilmi Selçuk
Çevre Komisyonu
Ahmet Sağırkaya
Caner Akçil
Nurdane Erişti
Nebahat Kılıç
Musa Kazım Ejderoğlu
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
Şaban Akyıldız
Kemal Bayraktar
Mehmet Akif Polat
Tahsin Varol
Nezih Yılmaz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz