Görkem Çiler’in adı semt konağına verilecek

12 gündem maddesi görüşüldü. Toplantı sırasında Başkan Toltar, yapılan yerel hizmetlerle ilgili meclis üyelerine bilgiler aktardı. Meclis toplantısında ayrıca komisyon seçimleri de belirlendi. Daha sonra ise 2017 yılı faaliyet raporu ve denetim komisyonu raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

NAİL ÇİLER’E VEFA

Bu arada toplantıda Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler’in, 2012 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu Görkem Çiler’in adı ilçede bulunan semt konağına verilmesi gündeme geldi. Nail Çiler’in ilçelerine Aile Sağlığı ve Halk Eğitim Merkezi projesi ile büyük değer kattığını belirten belediye başkanı Ali Toltar, “Aramızdan ayrılarak bizleri üzen Görkem’in adını yaşatmak istedik. Bir semt konağına adını vereceğiz” dedi. Başkan Toltar’ın konuşmasının ardından gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

ENCÜMEN ÜYELİĞİ

Hatice Tuzcu

Kahraman Umuç

BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONU

Cafer Avşar

Hamit Topçi

Halit Ekici

Ferdi Erdoğan

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

Cemil Daşdemir

Fatih Meral

Recep Laç

Kadir Teke

Mustafa Ak

HUKUK VE DİLEKÇE KOMİSYONU

Enver Aydemir

Halit Ekici

Hamit Topçi

Cafer Avşar

Mustafa Ak