Görkem Çiler’in adı semt konağına verilecek

12 gündem maddesi görüşüldü. Toplantı sırasında Başkan Toltar, yapılan yerel hizmetlerle ilgili meclis üyelerine bilgiler aktardı. Meclis toplantısında ayrıca komisyon seçimleri de belirlendi. Daha sonra ise 2017 yılı faaliyet raporu ve denetim komisyonu raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
NAİL ÇİLER’E VEFA
Bu arada toplantıda Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler’in, 2012 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu Görkem Çiler’in adı ilçede bulunan semt konağına verilmesi gündeme geldi. Nail Çiler’in ilçelerine Aile Sağlığı ve Halk Eğitim Merkezi projesi ile büyük değer kattığını belirten belediye başkanı Ali Toltar, “Aramızdan ayrılarak bizleri üzen Görkem’in adını yaşatmak istedik. Bir semt konağına adını vereceğiz” dedi. Başkan Toltar’ın konuşmasının ardından gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.
ENCÜMEN ÜYELİĞİ
Hatice Tuzcu
Kahraman Umuç
BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONU
Cafer Avşar
Hamit Topçi
Halit Ekici
Ferdi Erdoğan
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Cemil Daşdemir
Fatih Meral
Recep Laç
Kadir Teke
Mustafa Ak
HUKUK VE DİLEKÇE KOMİSYONU
Enver Aydemir
Halit Ekici
Hamit Topçi
Cafer Avşar
Mustafa Ak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz