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Çöp fabrikası TBMM gündeminde

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit orman alanında kurulacak olan çöp fabrikasıyla ilgili meclise açıklamada bulundu.

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Kurulacak çöp fabrikasının kanser oranının arttıracağına dikkat çeken Hürriyet, “Çöp fabrikasının orman alanına kurulması sadece doğaya değil, Kocaeli insanına da ihanettir” dedi.

ON BİN AĞAÇ KATLEDİLECEK

Konuyla ilgili mecliste konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet söz konusu çöp fabrikasının İzmit’in akciğerlerinde yapılmaya çalışıldığına dikkat çekti. Milletvekili Hürriyet çöp fabrikası için on bin ağacın kesileceğine de değinerek, “ İzmit’in akciğerlerinde toplam alanı 204 bin 216 metre kare olan bir çöp fabrikası kurulmaya çalışılıyor. Tesisin 118 bin metrekarelik kısmında depolama yapılacak, 73 bin metrekarelik bir alanda ise çöp yakma kısmı inşa edilecek. Bütün bunlar için on bin ağaç katledilecek” dedi.

İNSANLARI ÖLÜME MAHKUM ETMEYİN!

Açıklamasına devam eden Milletvekili Hürriyet, “Çöp fabrikası Kocaeli Üniversitesi Kampüsü’ne ve Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, Çınarlı Dere Havzası ve Çene Suyu Kaynağına, İzmit merkezine çok yakın. Hâkim rüzgâr yönü düşünüldüğünde İzmit kenti ve Taşköprü civarındaki yerleşim yerleri baca gazlarına maruz kalacak. Tesisin kurulabileceği daha pek çok yer bulunmasına rağmen illaki Umuttepe orman arazisinde yapılması sadece doğaya değil, Kocaeli insanına ihanettir. Bu çöp fabrikası Kocaeli’de iyice artan kanser ölümlerini de arttıracaktır. Bir an önce bu sevdadan vazgeçin ve insanları ölüme mahkum etmeyin” açıklamasında bulundu.

Bugün 16:04 TSİ - Siyaset

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