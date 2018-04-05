Gölcük’te komisyonlar seçildi

Öte yandan İpekyolu Mahallesi, Donanma Mahallesi ve Piyalepaşa Mahallesi’nde yapılacak olan imar tadilatı ile ilgili maddeler görüşülerek karara bağlandı.

GİDER BÜTÇESİ 127 MİLYON TL

Toplantıda faaliyet raporu hakkında konuşan belediye başkanı Mehmet Ellibeş, “Gider bütçemiz 127 milyon lira oldu. Harcamalarımızın yüzde 92’sini tutturmuşuz. Ayrıca yüzde 50’si yatırım harcamalarımız olmuş. 112 milyon lira ile tahmini gelir hedeflerimizin yüzde 83’ünü tutturmuşuz” dedi. Gölcük halkımıza samimi desteklerinden ve sabırlarından ötürü teşekkür ediyorum.”dedi.

ENCÜMEN ÜYELERİ

Hilmiye Gövez

İlyas Yazıcı

Davut Uzun

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

Berna Abiş

Bayram Girgin

Hüseyin Gençer

Yonca Yılmaz

Muharrem Aydın

İMAR KOMİSYONU

Serap Bıçak

Sedat Kul

Kadir Özdemir

Zafer Şimşek

Mehmet Beşbıçak

ÇEŞİTLİ İŞLER VE ÇEVRE KOMİSYONU

Adem Ertunç

Nazım Usta

Yıldıray Çelik

Necmettin Bekar

Ali Aktepe