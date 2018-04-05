Gölcük’te komisyonlar seçildi

Öte yandan İpekyolu Mahallesi, Donanma Mahallesi ve Piyalepaşa Mahallesi’nde yapılacak olan imar tadilatı ile ilgili maddeler görüşülerek karara bağlandı.
GİDER BÜTÇESİ 127 MİLYON TL
Toplantıda faaliyet raporu hakkında konuşan belediye başkanı Mehmet Ellibeş, “Gider bütçemiz 127 milyon lira oldu. Harcamalarımızın yüzde 92’sini tutturmuşuz. Ayrıca yüzde 50’si yatırım harcamalarımız olmuş. 112 milyon lira ile tahmini gelir hedeflerimizin yüzde 83’ünü tutturmuşuz” dedi. Gölcük halkımıza samimi desteklerinden ve sabırlarından ötürü teşekkür ediyorum.”dedi.
ENCÜMEN ÜYELERİ
Hilmiye Gövez
İlyas Yazıcı
Davut Uzun
PLAN BÜTÇE KOMİSYONU
Berna Abiş
Bayram Girgin
Hüseyin Gençer
Yonca Yılmaz
Muharrem Aydın
İMAR KOMİSYONU
Serap Bıçak
Sedat Kul
Kadir Özdemir
Zafer Şimşek
Mehmet Beşbıçak
ÇEŞİTLİ İŞLER VE ÇEVRE KOMİSYONU
Adem Ertunç
Nazım Usta
Yıldıray Çelik
Necmettin Bekar
Ali Aktepe
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz