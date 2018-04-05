Karamürsel’de yeni komisyon üyeleri seçildi

İmar planı tadilatları ile ilgili maddelerin ardından komisyonların yeni üyelerinin belirlenmesi için seçim yapıldı. Ayrıca faaliyet raporu da görüşülerek karara bağlandı.
ENCÜMEN ÜYELERİ
Ali Kocabıçak
Ali Erkan Algüzey
İMAR VE KOMİSYON ÜYELERİ
Recai Bayraktar
Recep Özbakır
Sadık Çetin
Hasan Taşkan
Orhan Demirer
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON ÜYELERİ
Hasan Tural
Ahmet Bilici
Ahmet Baş
Mecit Erdoğan
Ali Kara
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz