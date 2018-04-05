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Karamürsel’de yeni komisyon üyeleri seçildi

Karamürsel Belediye Meclisi’nin geçtiğimiz günlerde yapılan nisan ayı meclis toplantısında 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

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İmar planı tadilatları ile ilgili maddelerin ardından komisyonların yeni üyelerinin belirlenmesi için seçim yapıldı. Ayrıca faaliyet raporu da görüşülerek karara bağlandı.

ENCÜMEN ÜYELERİ

Ali Kocabıçak

Ali Erkan Algüzey

İMAR VE KOMİSYON ÜYELERİ

Recai Bayraktar

Recep Özbakır

Sadık Çetin

Hasan Taşkan

Orhan Demirer

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON ÜYELERİ

Hasan Tural

Ahmet Bilici

Ahmet Baş

Mecit Erdoğan

Ali Kara

Bugün 16:06 TSİ - Gündem

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