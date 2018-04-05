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Derince Meclisi’nde komisyon belli oldu

Derince Belediye Meclisi’nin Nisan ayı olağan toplantısında encümen ve komisyon üyelerinin seçimi yapılırken, 2017 yılı faaliyet raporu ve denetim komisyonu raporları görüşülerek karara bağlandı.

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Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’un yönettiği meclis toplantısında katiplikleri Ayşe Mamat ve Fatma Akarsu yaptı. 2017 yılı faaliyet raporunun oylanarak kabul edildiği meclis toplantısında, İmar Komisyonu’ndan gelen yazılar ve 2017 yılı denetim komisyonu raporları da görüşülerek karara bağlandı. Encümen ve komisyon üyelerinin seçimlerinin de yapıldığı meclis toplantısında alınan kararlar neticesinde encümen üyeliklerine Muhsin Tüfekçi, Fatma Akarsu ve Talip Yeşilyurt seçildi.

ÜYELER BELİRLENDİ

Komisyon üyelerinin de belirlendiği toplantıda, İmar Komisyonu’na Ayşe Mamat, Abdullah Yalçınkaya, Adnan Balcı, Ali Kocatürk ve Yasin Özecik seçilirken, Plan ve Bütçe Komisyonu’na İbrahim Yıldız, Ahmet Güntepe, Fahrettin Karakoyun, Serpil Ceylan ve Salim Sayar getirildi. Toplantıda ayrıca Çeşitli İşler Komisyonu Hamza Macit, Mustafa Yıldız, Nurhan Baytak, Şevket Öktem, Hakan Karakaş, Çevre ve Sağlık Komisyonu’na İbrahim Eren, Mehmet Ali Karaaslan, Nurettin Işık, Bekir Dursun ve Abdurrahman Kaya, Eğitim, Kültür ve Gençlik Spor Komisyonu’na İbrahim Yıldız, Ayşe Mamat, Fatma Akarsu, Mustafa Çalık ve Hakan Karakaş seçildi. Toplantıda ayrıca Hüseyin Demirelli ve Nevzat Daşdemir, Marmara Belediyeler Birliği üyeleri olarak belirlendi.

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