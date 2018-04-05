Gebze demiryolu yaya köprüsü tamamlanıyor

Büyük oranda tamamlanan yaya köprüsü 40 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde inşa ediliyor. Yaya üst geçidinin yapımında toplam 135 ton çelik malzeme kullanılıyor. Çalışmaları süren yaya köprüsünün iki yakasında da birer engelli asansörü yer alıyor.

YAYA KÖPRÜSÜ

Büyükşehir Belediyesi Gebze bölgesi D-100 üzerinde bir yaya köprüsü daha inşa ediyor. Osman Yılmaz Mahallesi’nde yapımı devam eden köprü tabliye çalışmaları yapılıyor. Bu yaya köprüsü D-100 üzerinden kesintisiz yaya akışı sağlayacak.