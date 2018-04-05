Şenol Çiçek'in malları geri iade ediliyor

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Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında gazetesi kapatılan Şenol Çiçek, 27 gün gözaltında tutulduktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Kocaeli 3 Sulh Ceza Mahkemesi 05.03.2018 tarih ve 2018-1077 nolu kararla Şenol Çiçek’e ait taşınmazlara, ulaşım araçlarına ve alacaklarına yönelik el koyma kararını tamamen kaldırdı.