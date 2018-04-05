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Bugün 17:08 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 17:44 TSİ )

KTO’da seçimi Öztürk kazandı!

Körfez Ticaret Odası'nda komite seçimleri bugün yapıldı. Recep Öztürk'ün 15 komite listesi de oyların çoğunluğunu aldı.

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Körfez Ticaret Odası’nda komite seçimleri dün yapıldı. Toplam 33 meclis üyesinin belirlendiği seçimlerde Türköz İnşaat’ın sahibi Recep Öztürk, 15 komitenin tamamını alarak KTO’nun yeni başkanı seçildi. Diğer adaylar Muhammet Kurtuluş ve Erdoğan Bozkurt da seçimi kaybetti.

1.Komite

Mavi 10
Beyaz 34
Sarı 10

2.Komite

Sarı 7
Beyaz 42

3.Komite

Sarı 7
Beyaz 25

4.Komite

Mavi 32
Beyaz 56

5.Komite

Sarı 34
Beyaz 56

6.Komite

Beyaz 18
Mavi 13

7.Komite

Beyaz 22
Mavi 21
Sarı 5

8.Komite

Beya 56
Mavi 23

9.Komite

Beyaz 76
Mavi 36

10.Komite

Beyaz 23
Mavi 12
Bağımsız Turuncu 8

11.Komite

Beyaz 21
Mavi 10
Sarı 6

12.Komite

Beyaz 32
Mavi 15

13.Komite

Beyaz 20
Sarı 5
Mavi 10

14.Komite

Beyaz 33
Mavi 17

15.Komite

Beyaz 113
Mavi 34

Bugün 17:08 TSİ - Ekonomi

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