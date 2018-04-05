KTO’da seçimi Öztürk kazandı!

Körfez Ticaret Odası’nda komite seçimleri dün yapıldı. Toplam 33 meclis üyesinin belirlendiği seçimlerde Türköz İnşaat’ın sahibi Recep Öztürk, 15 komitenin tamamını alarak KTO’nun yeni başkanı seçildi. Diğer adaylar Muhammet Kurtuluş ve Erdoğan Bozkurt da seçimi kaybetti.
1.Komite
Mavi 10
Beyaz 34
Sarı 10
2.Komite
Sarı 7
Beyaz 42
3.Komite
Sarı 7
Beyaz 25
4.Komite
Mavi 32
Beyaz 56
5.Komite
Sarı 34
Beyaz 56
6.Komite
Beyaz 18
Mavi 13
7.Komite
Beyaz 22
Mavi 21
Sarı 5
8.Komite
Beya 56
Mavi 23
9.Komite
Beyaz 76
Mavi 36
10.Komite
Beyaz 23
Mavi 12
Bağımsız Turuncu 8
11.Komite
Beyaz 21
Mavi 10
Sarı 6
12.Komite
Beyaz 32
Mavi 15
13.Komite
Beyaz 20
Sarı 5
Mavi 10
14.Komite
Beyaz 33
Mavi 17
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz