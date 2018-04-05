KTO’da seçimi Öztürk kazandı!

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Körfez Ticaret Odası’nda komite seçimleri dün yapıldı. Toplam 33 meclis üyesinin belirlendiği seçimlerde Türköz İnşaat’ın sahibi Recep Öztürk, 15 komitenin tamamını alarak KTO’nun yeni başkanı seçildi. Diğer adaylar Muhammet Kurtuluş ve Erdoğan Bozkurt da seçimi kaybetti.

1.Komite

Mavi 10

Beyaz 34

Sarı 10

2.Komite

Sarı 7

Beyaz 42

3.Komite

Sarı 7

Beyaz 25

4.Komite

Mavi 32

Beyaz 56

5.Komite

Sarı 34

Beyaz 56

6.Komite

Beyaz 18

Mavi 13

7.Komite

Beyaz 22

Mavi 21

Sarı 5

8.Komite

Beya 56

Mavi 23

9.Komite

Beyaz 76

Mavi 36

10.Komite

Beyaz 23

Mavi 12

Bağımsız Turuncu 8

11.Komite

Beyaz 21

Mavi 10

Sarı 6

12.Komite

Beyaz 32

Mavi 15

13.Komite

Beyaz 20

Sarı 5

Mavi 10

14.Komite

Beyaz 33

Mavi 17

15.Komite

Beyaz 113

Mavi 34