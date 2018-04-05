Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı!

Alınan bilgiye göre Kartepe D-100 karayolundan İzmit istikametinde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, Köseköy Şehit Ömer Halisdemir üstgeçidi mevkisinde aynı yönde seyreden Hikmet Öztürk idaresindeki 41 RC 194 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken sürücüler kendi aralarında tartıştıkları esnada kazayı gören Sedat Ferik idaresindeki 41 TM 675 çekici plakalı TIR yolda durdu. Önündeki TIR'ın durduğunu fark edemeyen Emre Işık idaresindeki 34 TG 3138 plakalı otomobil ise duran TIR'a arkadan çarptı. Bu esnada ise maddi hasarlı kazaya karışan otomobil ise olay yerinden kaçtı.

Hastanede yaşamını yitirdi

Meydana gelen trafik kazasında sürücü Işık ve Buse Küçük hafif yaralanırken Büşra Mutlu (23) ise ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mutlu, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine, diğer yaralılar ise ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Büşra Mutlu, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazaya karışan araçlar çekicilerle otoparka götürülürken D-100 karayolunun İzmit yönünde trafik bir müddet kontrollü olarak verildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.