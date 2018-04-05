Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 22:26 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 22:33 TSİ )

Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı!

Kartepe D-100 karayolunda maddi hasarlı kaza nedeniyle duran TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi ise yaralandı.

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Alınan bilgiye göre Kartepe D-100 karayolundan İzmit istikametinde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, Köseköy Şehit Ömer Halisdemir üstgeçidi mevkisinde aynı yönde seyreden Hikmet Öztürk idaresindeki 41 RC 194 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken sürücüler kendi aralarında tartıştıkları esnada kazayı gören Sedat Ferik idaresindeki 41 TM 675 çekici plakalı TIR yolda durdu. Önündeki TIR'ın durduğunu fark edemeyen Emre Işık idaresindeki 34 TG 3138 plakalı otomobil ise duran TIR'a arkadan çarptı. Bu esnada ise maddi hasarlı kazaya karışan otomobil ise olay yerinden kaçtı.

Hastanede yaşamını yitirdi

Meydana gelen trafik kazasında sürücü Işık ve Buse Küçük hafif yaralanırken Büşra Mutlu (23) ise ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mutlu, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine, diğer yaralılar ise ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Büşra Mutlu, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazaya karışan araçlar çekicilerle otoparka götürülürken D-100 karayolunun İzmit yönünde trafik bir müddet kontrollü olarak verildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bugün 22:26 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Otomobil ters yöne girip TIR ile çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı mask
Otomobil ters yöne girip TIR ile çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
22 yaşındaki genci vurdular! mask
22 yaşındaki genci vurdular!
Körfez’de öğrenciye darp iddiası! mask
Körfez’de öğrenciye darp iddiası!
Ural Belgin hayatını kaybetti mask
Ural Belgin hayatını kaybetti
6 araç ardı ardına çarpıştı mask
6 araç ardı ardına çarpıştı
Av tüfeği ile pasajda ateş etti! mask
Av tüfeği ile pasajda ateş etti!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Mezarlıkta şok intihar! mask
Mezarlıkta şok intihar!
15 yaşındaki çocuk hamile çıktı! mask
15 yaşındaki çocuk hamile çıktı!
Artık maaşlar kesilmeyecek! mask
Artık maaşlar kesilmeyecek!
Belediye başkanı meclis üyesi ile kavga etti mask
Belediye başkanı meclis üyesi ile kavga etti
Kocaelispor’a bu statta oynayın önerisi mask
Kocaelispor’a bu statta oynayın önerisi
Genç anne kansere yenik düştü mask
Genç anne kansere yenik düştü

GALERİ

Dr. Ender Saraç pazarda vatandaşa sağlıklı beslenmenin yollarını anlattı mask
Dr. Ender Saraç pazarda vatandaşa sağlıklı beslenmenin yollarını anlattı
KTO'da komite seçimleri başladı mask
KTO'da komite seçimleri başladı
KOTO'nun kader sandığında kazanan Akın Doğan mask
KOTO'nun kader sandığında kazanan Akın Doğan
7 ÇED'dimizi bitirmek istediler! mask
7 ÇED'dimizi bitirmek istediler!
KOTO'da komiteler belli oldu! mask
KOTO'da komiteler belli oldu!
69 bin dolar çalan Latin hırsızlar yakalandı mask
69 bin dolar çalan Latin hırsızlar yakalandı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL