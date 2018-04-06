İzmit Belediyesi’nden konserler

İlk konser Türk Halk Müziği Korosu tarafından 8 Nisan Pazar akşamı Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Şef Kenan Serhat İnce yönetimindeki 75 kişilik koronun konseri saat 20.00 de başlayacak. İzmit Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosunun halka ücretsiz olan konserinin de 09 Nisan 2018 Pazartesi günü saat: 20.00’de olacağı açıklandı. 40 kişilik korunun Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ndeki konserinin büyük ilgi görmesi bekleniyor.