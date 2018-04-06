414 çocuk sokaktan kurtarıldı

1 Ocak 2018 tarihinde Kocaeli Valiliği tarafından yayınlanan genelge ve karara göre, Kocaeli il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması ve sokakta çalıştırılan çocukların genel olarak beden ve ruh sağlıklarının korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla İl Eylem Planı yayınlanmıştı. Bu doğrultuda, il genelindeki çalışmalar 7/24 devam ettiriliyor.
26.03.2018 tarihi itibariyle yapılan çalışmaların bilgileri paylaşıldı.
Buna göre;
- Sokakta tespit edilen; 414 çocuğumuzun; 288’i Türk vatandaşı, 126’sı Suriye vatandaşı olup, 237’si erkek, 177’si kız olan sokakta çalışan çocuklarımızın tamamı için Valilik Kararı ve Genelgesi doğrultusunda sosyal inceleme ve ilgili kurumlarla ilişkilendirilme çalışması yapılmıştır.
- Tüm Çocuklar Eğitim durumları yönünden ele alınmış olup, Milli Eğitim Bakanlığımızın ilgili mevzuatınca işlem yapılması sağlanmaktadır.
- Türk vatandaşı olan 288 çocuğun aile hekimliklerine kayıtları araştırılmış, rutin aşı uygulaması, ailesinde bulunan yetişkinlerin gebe takipleri, süreğen hastalığı olan çocuk veya aile üyesinin hastalık takipleri ayrı bir işlem olarak ele alınarak, yürütülmekte, Suriyeli çocukların sağlık kayıtları tamamlanmakta ve takipleri yapılmaktadır.
- Sokakta çalıştırılan 105 çocuğun ve ailesinin Geçici Barınma Merkezlerine gönderilmesi için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile ilgili işlemleri devam etmektedir.
- 414 çocuğun tamamı ikamet ettikleri bölgelerde bulunan Gençlik Merkezlerine kendi akranları ile aynı fiziksel, bilişsel gelişim seviyesine ulaşabilsinler diye mesleki çalışmalara alınmak üzere bildirilmiş, ev ziyaretleri sonucunda, 51 çocuk merkezlerdeki aktivitelere alınmaya başlamıştır.
- Sokakta çalışan çocuğun ailesinde; işgücü olabilecek ve iş arayan üyeleri İş Kurumunca kayıt altına alınmaktadır. Bu yönde 98 kişi için kayıt yapılarak, iş arama sürecine girilmiştir.
- Çocukların sağlıksız koşullarda çalışmasını destekleyen yapılarda olan hurdacılar ile kâğıt depoları, Kaymakamlıklarca kontrol ve denetimleri yapılmakta, kapatma işlemleri yürütülmektedir.
- Camii önlerinde çalışan ve dilenen çocukların tespiti için Camii çalışanlarını görevlendirmiş olup, tespit edilen çocuk bölgede bulunan mobil ekiplere bildirilmektedir.
- Cuma hutbelerinde Çocukla yapılan alışveriş ya da dilenen çocuğa para vermenin çocuk açısından doğabilecek zararlarına yer verilmektedir.
- Görünürlük ve Farkındalık Çalışmaları kapsamında Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve ASPİM olarak Afiş, Billboard ve broşür çalışmaları yapılmış, basılmış ve şehrin en kalabalık yerlerine asılmaya ve el ilanları dağıtılmaya, bu yönde yapılmak istenen projelere destek verilmekte, görünürlüğü arttırarak, farkındalık çalışmalarını güçlendirilmektedir.
- Valilik emri gereği; ilk defa sokakta çalışan veya dilenen çocuk tespit edildiğinde ailesine tebligat yapılmakta, herhangi bir para cezası uygulanmamaktadır.
- Aynı çocuk ikinci kez veya daha fazla sokakta çalışırken veya dilenirken tespit edilirse ailesine idari para cezası uygulanmakta ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır.
- İlimizde sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuk sorunu ile mücadele etmede en önemli önleyici davranış şekli bu çocukların satmış oldukları malzemeleri almamak, dilenen çocuklara para vermemek ve yetkililere bildirmektir.
Valilik Kararı Tebliğ edilen Aile Sayısı : 414
İdari Para Cezası Kesilen Aile Sayısı : 55
Suç Duyurusunda Bulunulan Aile Sayısı : 26
Eğitim Tedbiri İstenen Çocuk Sayısı : 128
Sağlık Tedbiri İstenen Çocuk Sayısı : 5
Koruma altına alınan Çocuk Sayısı : 4
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz