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414 çocuk sokaktan kurtarıldı

1 Ocak 2018 tarihinde Kocaeli Valiliği tarafından yayınlanan genelge ve karara göre, Kocaeli il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması ve sokakta çalıştırılan çocukların genel olarak beden ve ruh sağlıklarının korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla İl Eylem Planı yayınlanmıştı. Bu doğrultuda, il genelindeki çalışmalar 7/24 devam ettiriliyor.