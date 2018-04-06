Körfez’de uzun zamandır hurdacılık yapan Ramazan Türkol, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Alınan bilgilere göre, daha önce de bir kalp krizi geçiren Ramazan Türkol, bu kez yaşadığı krizden çıkamadı. Körfez Tütünçiftlik Çamlıtepe Mahallesi’nde oturan Ramazan Türkol, çok uzun zamandır ilçede hurda ve atık toplama işleri yapıyordu. Bu alanda ilçenin ilk esnaflarından olan ve kömür satışı da yapan Ramazan Türkol, geçirdiği kalp krizi sonrasında doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Bugün 10:09 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 10:13 TSİ )
Ramazan Türkol vefat etti
Körfez'in ilk hurdacılarından Ramazan Türkol vefat etti.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 10:09 TSİ - Asayiş
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - ALLAH rahmet eylesin yakınlarına sabırlar versin.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.