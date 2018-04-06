Ramazan Türkol vefat etti

Körfez’de uzun zamandır hurdacılık yapan Ramazan Türkol, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Alınan bilgilere göre, daha önce de bir kalp krizi geçiren Ramazan Türkol, bu kez yaşadığı krizden çıkamadı. Körfez Tütünçiftlik Çamlıtepe Mahallesi’nde oturan Ramazan Türkol, çok uzun zamandır ilçede hurda ve atık toplama işleri yapıyordu. Bu alanda ilçenin ilk esnaflarından olan ve kömür satışı da yapan Ramazan Türkol, geçirdiği kalp krizi sonrasında doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.