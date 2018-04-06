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Ramazan Türkol vefat etti

Körfez'in ilk hurdacılarından Ramazan Türkol vefat etti.

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Körfez’de uzun zamandır hurdacılık yapan Ramazan Türkol, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Alınan bilgilere göre, daha önce de bir kalp krizi geçiren Ramazan Türkol, bu kez yaşadığı krizden çıkamadı. Körfez Tütünçiftlik Çamlıtepe Mahallesi’nde oturan Ramazan Türkol, çok uzun zamandır ilçede hurda ve atık toplama işleri yapıyordu. Bu alanda ilçenin ilk esnaflarından olan ve kömür satışı da yapan Ramazan Türkol, geçirdiği kalp krizi sonrasında doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

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Yorumlar

(1)
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Erol Demirbek - ALLAH rahmet eylesin yakınlarına sabırlar versin.

Yanıtla . 0Beğen 06 Nisan 14:35

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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