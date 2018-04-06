İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener memleketi Kocaeli'ye geliyor. Kendisinin de üyesi olduğu Ayydınlar Ocağı tarafından, 21 Ocak 2017'de vefat eden ağabeyi Nihat Gürer için 18 Nisan günü düzenlenecek olan anma programına katılacak olan Akşener'in programı tam olarak netleşmezken, il ve ilçe teşkilatlarını ziyaret etmesi bekleniyor.
Bugün 10:13 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:31 TSİ )
Akşener memleketi Kocaeli'ye geliyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener memleketi Kocaeli'ye geliyor.
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Bugün 10:13 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz