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Akşener memleketi Kocaeli'ye geliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener memleketi Kocaeli'ye geliyor.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener memleketi Kocaeli'ye geliyor. Kendisinin de üyesi olduğu Ayydınlar Ocağı tarafından, 21 Ocak 2017'de vefat eden ağabeyi Nihat Gürer için 18 Nisan günü düzenlenecek olan anma programına katılacak olan Akşener'in programı tam olarak netleşmezken, il ve ilçe teşkilatlarını ziyaret etmesi bekleniyor.

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