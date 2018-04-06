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Otizmli Egemen'den acı haber geldi

6 gün önce Gölcük'te bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen Otizmli Egemen'den acı haber dün gece geldi.

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31 Mart 2018 günü Gölcük'e bağlı Piyalepaşa Mahallesi 456. Sokak'ta bulunan dört katlı bir binanın çatı katında meydana gelen yangında 1'i engelli 3 çocuğun aralarında olduğu 6 kişi dumanlardan etkilenmişti. Durumu ağır olan Otizmli Egemen Kurt olay yerinde yapılan ilk müdahelenin ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

KALBİ DURDU 

Beyin ölümü gerçekleşen ve iç organları iflas eden Egemen’den dün gece kötü haber geldi. Talihsiz çocuğun kalbi de daha fazla dayanamadı ve yaşamını yitirdi. Anne gözyaşlarına boğulurken, Egemen’in yapılacak otopsinin ardından bugün toprağa verilmesi bekleniyor.

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