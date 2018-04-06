Ömerağa Mahallesi Dündar Çiğit Sokak’ta bulunan Ertan Öziş’in sahibi olduğu Keyif Plus Bilardo salonu düzenlenen törenle açıldı. Açılışa katılan Başkan Doğan yaptığı konuşmada “ her açılan iş yeri ekmek kapısı, iş demek, aş demek, ülkemize katma değer katmak demektir. Böyle nezih güzel bir işyerinin açılmasından büyük memnuniyet duyuyorum” dedi. Açılışın ardından Başkan Doğan salonda bir süre bilardo oynadı. Doğan’ın bilardodaki ustalığı gözlerden kaçmadı.
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Nevzat Doğan, bilardo salonu açtı
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Ömerağa Mahallesi’nde bilardo salonun açılışını yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz