Nevzat Doğan, bilardo salonu açtı

Ömerağa Mahallesi Dündar Çiğit Sokak’ta bulunan Ertan Öziş’in sahibi olduğu Keyif Plus Bilardo salonu düzenlenen törenle açıldı. Açılışa katılan Başkan Doğan yaptığı konuşmada “ her açılan iş yeri ekmek kapısı, iş demek, aş demek, ülkemize katma değer katmak demektir. Böyle nezih güzel bir işyerinin açılmasından büyük memnuniyet duyuyorum” dedi. Açılışın ardından Başkan Doğan salonda bir süre bilardo oynadı. Doğan’ın bilardodaki ustalığı gözlerden kaçmadı.