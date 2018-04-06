Basın mensuplarıyla bir araya gelen Kocaeli Tıp Merkezi’nin sahibi Yaşar Ellialtı yeni bir hastaneyi hizmete sokacaklarının müjdesini vererek, “Yeni bir hastane projemiz vardı. Yeniköy’de Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın teşvikiyle güzel bir hastane inşa edeceğiz. Bizim bir adım atma zamanımız gelmişti. TheNess Otel’in bitişiğinde bir hastane inşa ettik. İnşaat yapım sürecimiz 4 ay kadar sürdü. 1 aya kadar orada hasta kabulüne başlayacağız. 75 yataklı bir hastane, 4 ameliyathane olacak. Yoğun bakım ünitesi de bulunacak. Özeli Kocaeli Tıp Merkezi burada devam edecek. O hastanenin adı Özel Kocaeli Hastanesi olacak. Dahiliye, Kadın Doğum, Çocuk, Göğüs, Nöroloji, Ortopedi, Beyin Cerrahi gibi bütün branşlar yer alacak. 8 bin metrekarelik bir alanda 4 kattan oluşan bir hastane olacak. Yeni hastane, Yeniköy Merkez Mahallesi, Mine Çiçeği Sokak adresinde hizmet verecek” diye konuştu.
Bugün 10:44 TSİ- Sağlık ( Güncelleme : Bugün 14:15 TSİ )
Özel Kocaeli Hastanesi, açılıyor
Kocaeli Tıp Merkezi’nin sahibi Yaşar Ellialtı Yeniköy’de TheNess Otel’in bitişiğinde Özel Kocaeli Hastanesi’ni inşa ettiklerini ifade ederek 1 aya kadar hasta kabulüne başlayacaklarını söyledi.
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Bugün 10:44 TSİ - Sağlık
Muhabir Ahmet Hazer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz