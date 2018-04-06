Kocaeli Tıp, kadrosunu güçlendirdi

Kocaeli Tıp Merkezi 8 yeni doktorlar kadrosunu güçlendirdi. Kocaeli Tıp Merkezi’nde gerçekleştirilen programda doktolar basına tanıtıldı. Etkinliğe Kocaeli Tıp Merkezi Sahibi Yaşar Ellialtı ve hastanede görev yapan diğer doktorlar da katılım gösterdi. Ellialtı yeni göreve başlayan doktorlara başarılar dileyerek, sağlık hizmetleri noktasında en iyi hizmeti verebilmek için çalıştıklarını söyledi. Programın sonunda doktorlar toplu hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmediler.

GÖREVE BAŞLAYAN DOKTORLAR

Üroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Adem Tok, Psikiyatri Uzmanı Dr. Nihat Zincir, Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Recep Demir, Çocuk Doktoru Uzman Dr. İlknur Demir, Anestezi Uzmanı Uzman Dr. Mehmet Çelik, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Güneş Genç, Çocuk Doktoru Uzman Dr. Elif Bilgiç, Kadın Doğum Yrd. Doç. Dr. Ömer Aynıoğlu.