Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:47 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 10:48 TSİ )

Kocaeli Tıp, kadrosunu güçlendirdi

Kocaeli Tıp Merkezi 8 yeni doktorlar kadrosunu güçlendirdi

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Tıp Merkezi 8 yeni doktorlar kadrosunu güçlendirdi. Kocaeli Tıp Merkezi’nde gerçekleştirilen programda doktolar basına tanıtıldı. Etkinliğe Kocaeli Tıp Merkezi Sahibi Yaşar Ellialtı ve hastanede görev yapan diğer doktorlar da katılım gösterdi. Ellialtı yeni göreve başlayan doktorlara başarılar dileyerek, sağlık hizmetleri noktasında en iyi hizmeti verebilmek için çalıştıklarını söyledi. Programın sonunda doktorlar toplu hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmediler.

GÖREVE BAŞLAYAN DOKTORLAR

Üroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Adem Tok, Psikiyatri Uzmanı Dr. Nihat Zincir, Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Recep Demir, Çocuk Doktoru Uzman Dr. İlknur Demir, Anestezi Uzmanı Uzman Dr. Mehmet Çelik, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Güneş Genç, Çocuk Doktoru Uzman Dr. Elif Bilgiç, Kadın Doğum Yrd. Doç. Dr. Ömer Aynıoğlu.

Bugün 10:47 TSİ - Sağlık

Muhabir Ahmet Hazer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Lösemi hastası genç öğretmen için seferber olalım! mask
Lösemi hastası genç öğretmen için seferber olalım!
Hacamatı duyan hastaneye koştu! mask
Hacamatı duyan hastaneye koştu!
Konak Hastanesi, Kartepe'ye geliyor mask
Konak Hastanesi, Kartepe'ye geliyor
Vatandaş kırdı çalışan sorumlu tutuldu! mask
Vatandaş kırdı çalışan sorumlu tutuldu!
SGK'dan hastalara müjde! mask
SGK'dan hastalara müjde!
7 bin hemşire alınacak! mask
7 bin hemşire alınacak!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli'ye dev bir liman yapılacak! İmzalar bugün atıldı... mask
Kocaeli'ye dev bir liman yapılacak! İmzalar bugün atıldı...
Artık maaşlar kesilmeyecek! mask
Artık maaşlar kesilmeyecek!
Belediye başkanı meclis üyesi ile kavga etti mask
Belediye başkanı meclis üyesi ile kavga etti
Genç anne kansere yenik düştü mask
Genç anne kansere yenik düştü
Kocaelispor’a bu statta oynayın önerisi mask
Kocaelispor’a bu statta oynayın önerisi
Her sabah poğaça yiyenler bu habere dikkat! mask
Her sabah poğaça yiyenler bu habere dikkat!

GALERİ

Kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı! mask
Kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı!
Dr. Ender Saraç pazarda vatandaşa sağlıklı beslenmenin yollarını anlattı mask
Dr. Ender Saraç pazarda vatandaşa sağlıklı beslenmenin yollarını anlattı
KTO'da komite seçimleri başladı mask
KTO'da komite seçimleri başladı
KOTO'nun kader sandığında kazanan Akın Doğan mask
KOTO'nun kader sandığında kazanan Akın Doğan
7 ÇED'dimizi bitirmek istediler! mask
7 ÇED'dimizi bitirmek istediler!
KOTO'da komiteler belli oldu! mask
KOTO'da komiteler belli oldu!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL