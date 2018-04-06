Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:00 TSİ- Gündem ( G : Bugün 12:12 TSİ )

Sekapark'a ücretsiz internet

Büyükşehir Belediyesi İzmit Sekapark’ta, vatandaşlara wifi bağlantısıyla ücretsiz internet hizmeti sunuyor

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören İzmit Sekapark’a, ücretsiz internet hizmeti için 5 wifi istasyon kurdu. Leptop, tablet ve telefon gibi mobil cihazlardan wifi istasyonlarına bağlanan vatandaşlar, 35 mbps hıza kadar internetin keyfini çıkarabilecek.

5 GHZ HIZINDA FİBER İNTERNET

Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Sekapark’ta kurulan wifi istasyonlarıyla ücretsiz internet hizmeti vatandaşların kullanımına sunuldu. Kurulan biri merkez olmak üzere toplam 5 istasyonla 5 Ghz hızında, internet kullanımı gerçekleştirilebiliyor. Şuanda kullanılan birçok mobil cihaz 5 Ghz hızındaki internet bağlantısını destekliyor. Vatandaşların 5 Ghz hıza uygun olmayan cihazları olabileceği düşünülerek, istasyonlara 2.4 Ghz bağlantıya uygun antenler de yerleştirildi. Sekapark’ta sunulan ücretsiz internet fiber bağlantıyla sağlıyor. Ayrıca 35 mbps hızındaki internet erişiminde, herhangi bir engel ve sınırlama bulunmuyor.

İLK KAYITTAN SONRA ÜCRETSİZ İNTERNET BAĞLANTISI

Sekapark’ta Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan, wifi istasyonları aracılığıyla ücretsiz internete girmek isteyen vatandaşlar, ilk girişte kayıt oluyor. Vatandaşlar internete bağlanacakları cihazla ilk olarak wifi listesindeki “SEKA_AP1, 2, 3, 4 ve 5” yazan istasyonların hangisine daha yakınsa bağlanıyor. Sistem internete bağlanan cihazı otomatik olarak giriş sayfasına yönlendiriyor. Giriş sayfasında cep telefon numarası girilerek, kayıt ol sayfasına geliniyor. Kayıt ol sayfasında sistem vatandaşlardan TC kimlik no, ad, soyad, doğum yılı ve telefon numarası bilgileri istiyor. Üyeliğin aktive edilmesi için, cep telefonuna gelen aktivasyon kodu girilerek üyelik işlemi tamamlanıyor. Vatandaşlar bu bilgileri girerek gerçekleştirdikleri kayıt işleminden sonraki her girişlerinde, sadece doğrulama SMS’leri ile internete erişim sağlayabiliyor.

LALE FESTİVALİNDE ÜCRETSİZ İNTERNET KULLANILACAK

Yapımı tamamlanarak kullanıma başlanılan ücretsiz internet hizmetinin, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmesi bekliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan, 11. Sekapark Lale Festivali’nde vatandaşlar ücretsiz interneti kullanabilecek.

Bugün 11:00 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Cenazeye giderken kızının ölüm haberi ile yıkıldı! mask
Cenazeye giderken kızının ölüm haberi ile yıkıldı!
Sekapark'a ücretsiz internet mask
Sekapark'a ücretsiz internet
Bilal Erdoğan açılışa geliyor! mask
Bilal Erdoğan açılışa geliyor!
Şehit Halisdemir'in adını yanlış yazmışlar! mask
Şehit Halisdemir'in adını yanlış yazmışlar!
3 bin 560 astsubay alınacak mask
3 bin 560 astsubay alınacak
Otomobil beton bariyere çarptı: 2 yaralı mask
Otomobil beton bariyere çarptı: 2 yaralı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli'ye dev bir liman yapılacak! İmzalar bugün atıldı... mask
Kocaeli'ye dev bir liman yapılacak! İmzalar bugün atıldı...
Artık maaşlar kesilmeyecek! mask
Artık maaşlar kesilmeyecek!
Belediye başkanı meclis üyesi ile kavga etti mask
Belediye başkanı meclis üyesi ile kavga etti
Genç anne kansere yenik düştü mask
Genç anne kansere yenik düştü
Her sabah poğaça yiyenler bu habere dikkat! mask
Her sabah poğaça yiyenler bu habere dikkat!
Kocaelispor’a bu statta oynayın önerisi mask
Kocaelispor’a bu statta oynayın önerisi

GALERİ

Erdoğan, Nebi Güdük Gençlik Merkezi'ni açtı mask
Erdoğan, Nebi Güdük Gençlik Merkezi'ni açtı
Kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı! mask
Kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı!
Dr. Ender Saraç pazarda vatandaşa sağlıklı beslenmenin yollarını anlattı mask
Dr. Ender Saraç pazarda vatandaşa sağlıklı beslenmenin yollarını anlattı
KTO'da komite seçimleri başladı mask
KTO'da komite seçimleri başladı
KOTO'nun kader sandığında kazanan Akın Doğan mask
KOTO'nun kader sandığında kazanan Akın Doğan
7 ÇED'dimizi bitirmek istediler! mask
7 ÇED'dimizi bitirmek istediler!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL