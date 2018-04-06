Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören İzmit Sekapark’a, ücretsiz internet hizmeti için 5 wifi istasyon kurdu. Leptop, tablet ve telefon gibi mobil cihazlardan wifi istasyonlarına bağlanan vatandaşlar, 35 mbps hıza kadar internetin keyfini çıkarabilecek.

5 GHZ HIZINDA FİBER İNTERNET

Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Sekapark’ta kurulan wifi istasyonlarıyla ücretsiz internet hizmeti vatandaşların kullanımına sunuldu. Kurulan biri merkez olmak üzere toplam 5 istasyonla 5 Ghz hızında, internet kullanımı gerçekleştirilebiliyor. Şuanda kullanılan birçok mobil cihaz 5 Ghz hızındaki internet bağlantısını destekliyor. Vatandaşların 5 Ghz hıza uygun olmayan cihazları olabileceği düşünülerek, istasyonlara 2.4 Ghz bağlantıya uygun antenler de yerleştirildi. Sekapark’ta sunulan ücretsiz internet fiber bağlantıyla sağlıyor. Ayrıca 35 mbps hızındaki internet erişiminde, herhangi bir engel ve sınırlama bulunmuyor.

İLK KAYITTAN SONRA ÜCRETSİZ İNTERNET BAĞLANTISI

Sekapark’ta Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan, wifi istasyonları aracılığıyla ücretsiz internete girmek isteyen vatandaşlar, ilk girişte kayıt oluyor. Vatandaşlar internete bağlanacakları cihazla ilk olarak wifi listesindeki “SEKA_AP1, 2, 3, 4 ve 5” yazan istasyonların hangisine daha yakınsa bağlanıyor. Sistem internete bağlanan cihazı otomatik olarak giriş sayfasına yönlendiriyor. Giriş sayfasında cep telefon numarası girilerek, kayıt ol sayfasına geliniyor. Kayıt ol sayfasında sistem vatandaşlardan TC kimlik no, ad, soyad, doğum yılı ve telefon numarası bilgileri istiyor. Üyeliğin aktive edilmesi için, cep telefonuna gelen aktivasyon kodu girilerek üyelik işlemi tamamlanıyor. Vatandaşlar bu bilgileri girerek gerçekleştirdikleri kayıt işleminden sonraki her girişlerinde, sadece doğrulama SMS’leri ile internete erişim sağlayabiliyor.

LALE FESTİVALİNDE ÜCRETSİZ İNTERNET KULLANILACAK

Yapımı tamamlanarak kullanıma başlanılan ücretsiz internet hizmetinin, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmesi bekliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan, 11. Sekapark Lale Festivali’nde vatandaşlar ücretsiz interneti kullanabilecek.