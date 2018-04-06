Altıncı halı saha maçımız

Bu konuda iyi bir performansı olmayan Yeşil Siyahlılar 5 halı saha maçında Tekirdağ, Cizre ve Tepecik’e yenildi, Sultanbeyli ve Kızılcabölük ile berabere kaldı. Kocaelispor, Düzyurt’udeplasmanda mağlup ederse bu sezon ilk kez halı sahada kazanmış olacak.
Kocaelispor’un bu sezonki halı saha performansı
Sultanbeyli : 1-1
Tekirdağ: 1-0
Cizrespor: 2-0
Kızılcabölük: 1-1
Tepecikspor: 1-0
Toplam: 3 yenilgi, 2 beraberlik
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz