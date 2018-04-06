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Bugün 11:03 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:06 TSİ )

Altıncı halı saha maçımız

Kocaelispor bu sezon altıncı kez halı sahada maçada çıkacak.

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Bu konuda iyi bir performansı olmayan Yeşil Siyahlılar 5 halı saha maçında Tekirdağ, Cizre ve Tepecik’e yenildi, Sultanbeyli ve Kızılcabölük ile berabere kaldı. Kocaelispor, Düzyurt’udeplasmanda mağlup ederse bu sezon ilk kez halı sahada kazanmış olacak.

Kocaelispor’un bu sezonki halı saha performansı

Sultanbeyli : 1-1

Tekirdağ: 1-0

Cizrespor: 2-0

Kızılcabölük: 1-1

Tepecikspor: 1-0

Toplam: 3 yenilgi, 2 beraberlik

Bugün 11:03 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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