Altıncı halı saha maçımız

Bu konuda iyi bir performansı olmayan Yeşil Siyahlılar 5 halı saha maçında Tekirdağ, Cizre ve Tepecik’e yenildi, Sultanbeyli ve Kızılcabölük ile berabere kaldı. Kocaelispor, Düzyurt’udeplasmanda mağlup ederse bu sezon ilk kez halı sahada kazanmış olacak.

Kocaelispor’un bu sezonki halı saha performansı

Sultanbeyli : 1-1

Tekirdağ: 1-0

Cizrespor: 2-0

Kızılcabölük: 1-1

Tepecikspor: 1-0

Toplam: 3 yenilgi, 2 beraberlik