Ayak tabanları pişti!

Sıcak ve bunaltıcı havada yapılan antrenmanın ardından futbolcular bir anda kendilerini yere bıraktı ve futbol ayakkabılarını hızlı bir şekilde çıkardı, hatta kimileri fırlattı. Bu isimlerden birisi de Kaptan Hamza’ydı. Dünkü çalışma da Kağıtçı Stadı’nda olacaktı ancak, teknik adam Galip Gündoğdu’nun isteği üzerine Cuma ve Cumartesi günkü antrenmanlar İzmit İsmetpaşa Stadı’na alındı.