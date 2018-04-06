Sıcak ve bunaltıcı havada yapılan antrenmanın ardından futbolcular bir anda kendilerini yere bıraktı ve futbol ayakkabılarını hızlı bir şekilde çıkardı, hatta kimileri fırlattı. Bu isimlerden birisi de Kaptan Hamza’ydı. Dünkü çalışma da Kağıtçı Stadı’nda olacaktı ancak, teknik adam Galip Gündoğdu’nun isteği üzerine Cuma ve Cumartesi günkü antrenmanlar İzmit İsmetpaşa Stadı’na alındı.
Bugün 11:05 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:08 TSİ )
Ayak tabanları pişti!
Kocaelispor, Perşembe günkü antrenmanını Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda yaptı.
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Bugün 11:05 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz