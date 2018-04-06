Düzyurt iç sahada hiç de fena değil

37 puan ile Kocaelispor’un 1 basamak üzerinde 10. sırada yer alan Trabzon temsilcisi 35 gol attı, 39 da gol yedi. Tekirdağ (47) ve Aydın’dan (43) sonra Osmaniyespor ile birlikte grubun en çok gol yiyen üçüncü takım olan Düzyurt sahasında 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 de yenilgi aldı. Topladığı 37 puanının 24’ünü sahasında elde eden Düzyurt maçlarını halı saha ile kaplı Ahmet Suat Özyazıcı Stadı’nda oynuyor.
Düzyurtspor’un iç saha performansı
Kızılcabölük: 1-1
Tepecikspor: 1-2
Sultanbeyli: 2-0
Tekirdağspor: 3-2
Aydınspor: 2-0
Tarsus İY: 2-1
Payasspor: 2-0
Elaziz Bld: 0-1
Osmaniye: 1-1
Karacabey: 1-1
Adliyespor: 1-2
Uşakspor: 0-5
Karaköprü: 2-1
Arsinspor: 1-0
Toplam: 14 maç 7 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz