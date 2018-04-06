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Düzyurt’a da aynı kadro

Kocaelispor yarın deplasmanda karşı karşıya geleceği Düzyurtspor maçının hazırlıklarını bugün İsmetpaşa Stadı’nda (Cumartesi) yapacağı ter antrenmanı iletamamlayacak.

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Yeşil Siyahlılar bugün 15.30 uçağı ile Trabzon’a uçacak ve Kuhla Otel’de kampa girip maç saatini beklemeye başlayacak.Teknik Direktör Galip Gündoğdu, Cizrespor maçındaki 11’i Düzyurt maçında da sahaya sürecek.

KETEN VE ÖGE OYNAYABİLECEK

Düzyurt maçını sentetik halıda yapacak olan Kocaelispor önceki günkü antrenmanını Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda yaptı. Çalışmaya tüm futbolcular katılırken, antrenmanı Futbol Şube Sorumlusu Ceyhun Hoşdil de izledi. Antrenman serbest ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 3 grup halinde 5’e 2 top kapma çalışması yapıldı. Hafif sakatlıkları bulunan Ali Keten ve Kadir Öge’nin bir sorununun olmaması sevindirdi.

YAN TOP ÇALIŞTILAR

Teknik Direktör Galip Gündoğdu antrenmanda kanat organizasyonlarına ve ağırlık verdi ve uzun süre yap top çalışması yapıldı. Son olarak tam sahada çift kale maça geçildi. Beyaz takım Cizrespor maçının 11’indeki isimlerden oluştu. Bir aksilik olmazsa Düzyurt maçında da kadroda değişiklik olmayacak. Can Emre, Kemal, Kadir, Ali Keten, Murat Başak, Mesut, Sefa, Hamza, Mehmet Avcı, Burak Süleyman ve Sinan tertibi ile zorlu maça çıkılacak.

Bugün 11:08 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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