Kocaelispor geçtiğimiz Cumartesi oynadığı ve 2-1 kazandığı Cizrespor maçının ardından kötü tezahürat ve saha içi olayları nedeni ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Yeşil Siyahlılarla ilgili karar açıklandı. Açıklamada “31.03.2018 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR - CİZRESPOR TFF 3. Lig 3. grup müsabakasında, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verildi” denildi. Yeşil Siyahlılar ihtar alsaydı 15 Nisan’da oynanacak olan Kızılcabölük mücadelesinde taraftarından yoksun olacaktı.
Bugün 11:09 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:08 TSİ )
Kocaelispor'a ceza çıkmadı!
Kocaelispor geçtiğimiz Cumartesi oynadığı ve 2-1 kazandığı Cizrespor maçının ardından kötü tezahürat ve saha içi olayları nedeni ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Yeşil Siyahlılarla ilgili karar açıklandı.
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Bugün 11:09 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz