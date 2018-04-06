Kızılcabölük maçında çok dikkat etmeliyiz

Ancak Yeşil Siyahlılar ev sahibi olduğu maçlarda daha önce 4 kez çirkin ve kötü tezahürat nedeni ile ceza limitini doldurdu.
BİR DAHA SEVK OLURSAK…
15 Nisan’daki Kızılcabölük maçında da çirkin ve kötü tezahürat olursa Kocaelispor, Büyükçekmece ile 29 Nisan’da karşılaşacağı İsmetpaşa’ya veda maçını taraftarından yoksun oynama riski ile karşı karşıya kalacak. Bu nedenle 12. adamın veda maçını yerinde izleyebilmeleri için Kızılcabölük maçında her hangi bir nedenden ötürü PFDK’ya sevk edilmemesi gerekiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz