Mazlum sezonu kapadı

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Kocaelispor’un İzmit İsmetpaşa Stadı’nda karşılaştığı Cizrespor maçı öncesinde Cizrespor’un yedek futbolcularından Mazlum Öndil, Kocaelisporlu futbolculara saldırmış, maçın temsilcisi de durumu rapor etmişti. PFDK, Mazlum’a 5 maçtan men 1.500 lira para cezası verdi. Böylece ligin bitimine 5 hafta kala Mazlum sezonu kapamış oldu.