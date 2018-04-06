Kocaelispor’un İzmit İsmetpaşa Stadı’nda karşılaştığı Cizrespor maçı öncesinde Cizrespor’un yedek futbolcularından Mazlum Öndil, Kocaelisporlu futbolculara saldırmış, maçın temsilcisi de durumu rapor etmişti. PFDK, Mazlum’a 5 maçtan men 1.500 lira para cezası verdi. Böylece ligin bitimine 5 hafta kala Mazlum sezonu kapamış oldu.
Bugün 11:26 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:28 TSİ )
Mazlum sezonu kapadı
Kocaelispor’un İzmit İsmetpaşa Stadı’nda karşılaştığı Cizrespor maçı öncesinde Cizrespor’un yedek futbolcularından Mazlum Öndil, Kocaelisporlu futbolculara saldırmış, maçın temsilcisi de durumu rapor etmişti.
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Bugün 11:26 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz