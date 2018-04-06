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Gemiden atılan atık, sahilimizi bu hale getirdi

İzmit Körfezi'nde bir yük gemisinin bıraktığı tahmin edilen sintine ve atıklar, Kocaeli'nin Körfez ilçesi sahilinin yağ tabakası ile kaplanmasına yol açtı.

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Sabah saatlerinde Körfez Yarımca sahilinde yürüyüşe çıkanlar, denizin üzerinin yağ tabakası ile kaplandığını gördü. Yarımca sahilinin iskele ile arıtma tesisleri arasında kalan kısmında kirlilik görülürken, İzmit Körfezi'nde bulunan bir geminin sintine atığını bıraktığı tahmin edildi. Körfez Belediyesi yaşanan kirlilik üzerine durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. Yetkililer denizden numune alınacağını ve temizlik çalışması yapılacağını bildirdi.

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