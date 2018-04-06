Kocaeli Master, dev organizasyona hazır!

Yahyakaptan’da yer alan Ferruh Duygu Tesisleri’nde son derece sıkı antrenman maçları yapan Yeşil Siyahlılarda hedef şampiyonluk. Kaptanlar İsmail Işıksoy ve Hasan Öztürk yaptıkları açıklamada bu yıl da iddialı oldukları, Kocaeli’nin 40’dan fazla takımın yer aldığı organizasyonda başarı ile temsil edeceklerini belirtti.

ONKUR BAŞARI DİLEDİ

Daha önce bu prestijli organizasyonda kupayı alan temsilcimiz güçlü bir kadro ile ilimizi temsil edecek. Antalya Kremlin Palas’taki organizasyonu ilimizde de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Mehmet Hakan Onkur organize edecek. Fanatic Tour Yönetim Kurulu Başkanı olan Onkur bu yıl da son derece güçlü takımların Masterler Türkiye Şampiyonası’nda mücadele edeceğini ifade etti ve hem 25-29 Nisan, hem de 9-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuvalara katılacak olan tüm takımlara başarı dileğinde bulundu.