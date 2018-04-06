Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde 'Deli Demir' karakterini canlandıran Çiftlik Bank'ın reklamlarında oynayan Mehmet Çevik, katıldığı televizyon programında soruları yanıtladı. On bin binlerce insanı 2 milyar TL dolandıran Mehmet Aydın’ın Çiftlik Bank’ının reklam yüzü olan Kocaeli Şehir Tiyatroları eski Genel Yayın Yönetmeni ve oyuncu Mehmet Çevik, canlı yayınında konuştu. Mehmet Çevik özür dilediği konuşmasında "Siz benim yerime oraya gitseniz, reklam yüzüyüm ama 'Acaba finans şeyinde ne var' diye bir araştırma mı yaparsınız? Ben gerçekten farketmeden bir aldatma şebekesinin içinde olmaktan tabi ki hüzün duyarım. Özür dilerim" ifadelerini kullandı.
Bugün 11:52 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:24 TSİ )
Mehmet Çevik, canlı yayında özür diledi
Çiftlik Bank'ın reklam yüzü Mehmet Çevik, canlı yayında özür diledi.
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Bugün 11:52 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz