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Mehmet Çevik, canlı yayında özür diledi

Çiftlik Bank'ın reklam yüzü Mehmet Çevik, canlı yayında özür diledi.

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Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde 'Deli Demir' karakterini canlandıran Çiftlik Bank'ın reklamlarında oynayan Mehmet Çevik, katıldığı televizyon programında soruları yanıtladı. On bin binlerce insanı 2 milyar TL dolandıran Mehmet Aydın’ın Çiftlik Bank’ının reklam yüzü olan Kocaeli Şehir Tiyatroları eski Genel Yayın Yönetmeni ve oyuncu Mehmet Çevik, canlı yayınında konuştu. Mehmet Çevik özür dilediği konuşmasında "Siz benim yerime oraya gitseniz, reklam yüzüyüm ama 'Acaba finans şeyinde ne var' diye bir araştırma mı yaparsınız? Ben gerçekten farketmeden bir aldatma şebekesinin içinde olmaktan tabi ki hüzün duyarım. Özür dilerim" ifadelerini kullandı.

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