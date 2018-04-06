Şampiyon kardeşlik oldu!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kardeş Pası Basketbol Şampiyonası’nın ikincisini düzenledi. Turnuva sabah saatlerinde Atatürk Spor Salonu’nda 1. ve 2 Tur müsabakalarıyla başladı. Turnuvaya katılan kız takımlarının mücadelesi 50. Yıl Spor Salonu’nda yapıldı. Ortaokul ve lise yaş grubundan erkek ve kız öğrencilerin katıldığı 3x3 Basketbol (Streetball) Turnuvasına 130 takım ve 500 sporcu katıldı. Eleme usulü olan turnuvada kazanan takım bir üst tura geçti. Turnuva, genç kızlar, yıldız kızlar, yıldız erkekler ve genç erkekler olmak üzere 4 kategoride düzenlendi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Öte yandan Kardeş Pası Basketbol Şampiyonası için öğleden sonra Atatürk Spor Salonu’nda tören düzenlendi. Şampiyona, basketbol dünyasının duayen isimlerinden merhum Mehmet Baturalp anısına gerçekleştirildi. Törene Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak’ın yanı sıra, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Zabıta Daire Başkanı Serhan Çatal, Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Nagehan Malkoç, Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, ASKF Başkanı Murat Aydın ile merhum Mehmet Baturalp’ın eşi Ülkü Baturalp, oğlu Ömer Baturalp ile basketbol severler katıldı. Konuşmaların ardından Başkan Vekili Zekeriya Özak, merhum Mehmet Baturalp’in eşi Ülkü Buturalp ve oğlu Ömer Baturalp’e plaket takdim etti. Özak ayrıca turnuvada dereceye giren takımlara da anı madalyaları ile kupalarını verdi.

DERECE GİREN TAKIMLAR:

GENÇ KIZLAR:

1.Mürsel Gazi MTAL.

2.Theam İzmit

3.Anadolu State

4.Marka İzmit

YILDIZ KIZLAR:

1.Hızır Reis Ortaokulu

2.Şehit Ümit Balkan Ortaokulu

3.4 Temmuz Orta Okulu

4.Emek Dayanışma O.Okulu

YILDIZ ERKEKLER:

1.Derince Alpaslan O.Okulu

2.50. Yıl Orta Okulu

3.Çayırova Özel Açı O.Okulu

4.Reysaş Orta Okulu

GENÇ ERKEKLER:

1.Cahit Elginkan Anadolu L.

2.Gölcük Atatürk Anadolu L.

3.Özel KOTO AOSB MTAL.