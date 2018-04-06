Sarı Yeşilliler, yarın, zor günler yaşayan Yeşil Bursa takımını ağırlayacak. Maç 15.00’te başlayacak ve Darıca 15 Temmuz Stadı’nda oynanacak. Taraftarın yine tribünler tıklım tıklım doldurması bekleniyor. Günün diğer maçlarında ise tire 1922 Turgutlu, Ankara Demir-Anagold 24Erzincan, Erok-Kırıkhan karşılaşacak. Diğer maçlar ise yarın. Gruptaki diğer kent temsilcisi Gölcükspor da yarın 1461 Trabzon’u ağırlayacak.
Bugün 12:02 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:04 TSİ )
Lider Darıca farka çıkıyor
3.Lig 2.Grup lideri Kocaeli temsilcisi Darıca G.B., cumartesi mesaisinde sahaya çıkıyor.
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Bugün 12:02 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz