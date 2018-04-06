Lider Darıca farka çıkıyor

Sarı Yeşilliler, yarın, zor günler yaşayan Yeşil Bursa takımını ağırlayacak. Maç 15.00’te başlayacak ve Darıca 15 Temmuz Stadı’nda oynanacak. Taraftarın yine tribünler tıklım tıklım doldurması bekleniyor. Günün diğer maçlarında ise tire 1922 Turgutlu, Ankara Demir-Anagold 24Erzincan, Erok-Kırıkhan karşılaşacak. Diğer maçlar ise yarın. Gruptaki diğer kent temsilcisi Gölcükspor da yarın 1461 Trabzon’u ağırlayacak.