Kocaelispor’un Pazar günü Düzyurt’ta sahaya çıkacağı grupta, yarınki maçta, Sultanbeyli ile Tekirdağspor, Sultanbeyli Gölet Stadı’nda karşılaşacak. Maç 15.00’te başlayacak.
Bugün 12:03 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:06 TSİ )
Sultanbeyli-Tekirdağ
TFF 3.Lig 3.Grup’ta yarın tek maç var.
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Bugün 12:03 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz