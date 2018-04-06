Midi kızlar liginde tam 6 maç var

A, B, C ve d gruplarına ait maçlar, İzmit, Gölcük ve Derince’de oynanacak.
Günün programı şöyle…
16:00
A
YuvamB-K.Mürsel
H.Gemici
17:30
D
İzmitspor - Gelişim
H.Gemici
14:00
C
Göl.B. - Y.Kent C
17 Ağustos
15:30
D
İhsaniye B - Dsi B
17 Ağustos
12:30
B
Y.KentA-Y.KentD
Derince S.S.
14:00
C
Y.Kaptan A-D.Dere
Derince S.S.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz