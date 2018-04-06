Potalarda yarın erkekler matinesi var

Günün basketbol gündemi tamamen erkeklere ait. U-12, U-14 ve U16 alt yapı liglerinde mahalli heyecan yaşanacak.
Günün maçları şöyle…
18:00
U 14
K.Basket - Yenikent
Derince S.S.
15:00
U 12
İzmit - Kocaeli Bas.
Atatürk S.S.
16:30
U 12
Bas. İht. - Hanibal
Atatürk S.S.
18:00
U 16
İzmit - Koc.GHSK
Atatürk S.S.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz