10.00’dan itibaren başlayacak müsabakalar geç saatlere kadar devam edecek. Limiz sporularının da yoğun şekilde katılacağı şampiyona, İzmit Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda yapılacak. Her zamanki gibi kentimiz sporcuları favori olarak Tatami’ye çıkacak.
Bugün 12:08 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:09 TSİ )
Karateciler nefes kesecek
İller Arası karate Turnuvası yarın gerçekleşiyor.
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Bugün 12:08 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz