Karateciler nefes kesecek

10.00’dan itibaren başlayacak müsabakalar geç saatlere kadar devam edecek. Limiz sporularının da yoğun şekilde katılacağı şampiyona, İzmit Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda yapılacak. Her zamanki gibi kentimiz sporcuları favori olarak Tatami’ye çıkacak.