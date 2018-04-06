Türkiye Okullar Arası Tenis Şampiyonası’nın Marmara Grubu maçları, Fuar içerisindeki İzmit Tenis Kulübü’nde sürüyor. Okul Sporları Tenis Küçükler Grup maçları 9.00’da başlayacak.
Bugün 12:09 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:10 TSİ )
Marmara tenisinin kalbi İTK’da atıyor…
Türkiye Okullar Arası Tenis Şampiyonası’nın Marmara Grubu maçları, Fuar içerisindeki İzmit Tenis Kulübü’nde sürüyor.
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Bugün 12:09 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz