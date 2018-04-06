Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:09 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:10 TSİ )

Marmara tenisinin kalbi İTK’da atıyor…

Türkiye Okullar Arası Tenis Şampiyonası’nın Marmara Grubu maçları, Fuar içerisindeki İzmit Tenis Kulübü’nde sürüyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Türkiye Okullar Arası Tenis Şampiyonası’nın Marmara Grubu maçları, Fuar içerisindeki İzmit Tenis Kulübü’nde sürüyor. Okul Sporları Tenis Küçükler Grup maçları 9.00’da başlayacak.

Bugün 12:09 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Altıncı halı saha maçımız mask
Altıncı halı saha maçımız
Ayak tabanları pişti! mask
Ayak tabanları pişti!
Düzyurt’a da aynı kadro mask
Düzyurt’a da aynı kadro
Düzyurt iç sahada hiç de fena değil mask
Düzyurt iç sahada hiç de fena değil
Kocaelispor Kağıtçı’da çalıştı mask
Kocaelispor Kağıtçı’da çalıştı
Kadir Öge’de sorun yok mask
Kadir Öge’de sorun yok
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli'ye dev bir liman yapılacak! İmzalar bugün atıldı... mask
Kocaeli'ye dev bir liman yapılacak! İmzalar bugün atıldı...
Artık maaşlar kesilmeyecek! mask
Artık maaşlar kesilmeyecek!
Belediye başkanı meclis üyesi ile kavga etti mask
Belediye başkanı meclis üyesi ile kavga etti
Genç anne kansere yenik düştü mask
Genç anne kansere yenik düştü
Kocaelispor’a bu statta oynayın önerisi mask
Kocaelispor’a bu statta oynayın önerisi
Her sabah poğaça yiyenler bu habere dikkat! mask
Her sabah poğaça yiyenler bu habere dikkat!

GALERİ

Kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı! mask
Kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı!
Dr. Ender Saraç pazarda vatandaşa sağlıklı beslenmenin yollarını anlattı mask
Dr. Ender Saraç pazarda vatandaşa sağlıklı beslenmenin yollarını anlattı
KTO'da komite seçimleri başladı mask
KTO'da komite seçimleri başladı
KOTO'nun kader sandığında kazanan Akın Doğan mask
KOTO'nun kader sandığında kazanan Akın Doğan
7 ÇED'dimizi bitirmek istediler! mask
7 ÇED'dimizi bitirmek istediler!
KOTO'da komiteler belli oldu! mask
KOTO'da komiteler belli oldu!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL