En sevilen ve hayranlıkla izlenen spor dallarından olan Artistik Jimnastik’te yarın, kentimize önemli bir organizasyon var. Ritmik Cimnastik Küçükler Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası, Yahyakaptan’da bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda yapılacak. Gösteriler saat 9.00’da başlayacak.
Bugün 12:09 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:11 TSİ )
Jimnastikçiler büyüleyecek…
En sevilen ve hayranlıkla izlenen spor dallarından olan Artistik Jimnastik’te yarın, kentimize önemli bir organizasyon var.
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Bugün 12:09 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz