Yahyakaptan’da beyin fırtınası…

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Kocaeli Küçükler Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası İl müsabakaları, İzmit Yahyakaptan’da bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Satranç İl Temsilciliği Salonu’nda yapılacak. Müsabakalar saat 10.00’da başlayacak ve geç saatlere kadar devam edecek.