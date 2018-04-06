Kocaeli Küçükler Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası İl müsabakaları, İzmit Yahyakaptan’da bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Satranç İl Temsilciliği Salonu’nda yapılacak. Müsabakalar saat 10.00’da başlayacak ve geç saatlere kadar devam edecek.
Bugün 12:10 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:11 TSİ )
Yahyakaptan’da beyin fırtınası…
Kocaeli Küçükler Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası İl müsabakaları, İzmit Yahyakaptan’da bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Satranç İl Temsilciliği Salonu’nda yapılacak.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:10 TSİ - Spor
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz