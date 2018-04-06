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Bugün 12:18 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:20 TSİ )

Ayazma’da başkan Doğan coşkusu!

Kentimizin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Ayazma Mahallesi, sporla yeniden diriliyor.

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Çilek Büfe’nin sahibi Bülent Akyüz ve kentimizin spor duayenlerinden Erdoğan Yabanabat ile birlikte kurulan Ayazma Spor Kulübü, çok kısa sürede faaliyete geçmesine rağmen yoğun ilgi görüyor. Öncelikle alt yapı futbolda atılımlar yapan kulüp, daha sonra büyükler ve diğer branşlarda da ataklarına devam edecek. Kentimizin nezih bölgelerinden biri olan mahallede, miniklerin futbol uğraşını, velileri de heyecanlandırıyor. Yakında okul-kulüp iş birliğine de gidilecek ve yeni atılımlar yapılacak.

NEVZAT DOĞAN’DAN TAM DESTEK

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, kulübün çalışmalarıyla ilgili bilgi almak ve destek vermek üzere Ayazma Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Tesis konusunda kesiklerini gördüğü kulübün, bu eksiklerini gidermek için yetkililere talimat veren Doğan, acilen bir sosyal tesis konusunda da düğmeye bastı. Başkan Bülent Akyüz ile bire bir görüşen Doğan, yönetim kurulu üyeleriyle de tanıştı ve spor duayeni Erdoğan Yabanabat’a da teşekkür etti.

Bugün 12:18 TSİ - Spor

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