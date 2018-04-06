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Bugün 12:19 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:23 TSİ )

İzmit Belediyespor  adamı böyle bayıltır

Dünya şampiyonumuz Ömer Aslantaş ve er meydanlarının unutulmaz ismi Şener Sar el ele verdiler ve İzmit Belediyespor güreş takımında bir devrim yaptılar.

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Türkiye Güreş 1.Ligi’nde mücadele eden temsilcilerimiz içerisinde en başarılısı olan İzmit Belediyespor, iki eski pehlivanın omuzlarında yükseliyor. Geçen hafta tüm rakiplerinin sırtını mindere yapıştıran İzmit Belediyespor zirveyi ele geçirirken, emin adımlarla Süper Lig’e yürüyor. Rakiplerini adeta bayıltan güreşçilerimiz, fotoğrafta da görüldüğü gibi, başarılı sonuçlar alıyor. Hedef süper Lig’de de başarılı olmak.

Bugün 12:19 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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