Süper Play-Off’ta perde iniyor Derbent Bal’a adım atıyor

Normal sezonu ilk 8 içerisinde bitiren takımların kapışması sonrasında BAL’a yükselecek ya da baraj maçı oynayacak takımlar belirlenirken, bugün de Derbent şampiyonluğunu resmi olarak ilan etmeye hazırlanıyor. Kandıra deplasmanında sahaya çıkacak ekip, bir puan alsa bile şampiyon olacak. İkili averajı eşit olan Derbent, eğer yenilirse Nusretiye ile bir baraj maçı oynamak durumunda kalacak. Maçlar 15.00 ve 16.00’da başlayacak.