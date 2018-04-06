Normal sezonu ilk 8 içerisinde bitiren takımların kapışması sonrasında BAL’a yükselecek ya da baraj maçı oynayacak takımlar belirlenirken, bugün de Derbent şampiyonluğunu resmi olarak ilan etmeye hazırlanıyor. Kandıra deplasmanında sahaya çıkacak ekip, bir puan alsa bile şampiyon olacak. İkili averajı eşit olan Derbent, eğer yenilirse Nusretiye ile bir baraj maçı oynamak durumunda kalacak. Maçlar 15.00 ve 16.00’da başlayacak.
Bugün 12:23 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:25 TSİ )
Süper Play-Off’ta perde iniyor Derbent Bal’a adım atıyor
Kocaeli Süper Amatör Futbol Ligi’nde Play-Off son hafta maçlarıyla, bugün perde iniyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:23 TSİ - Spor
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz