Otomobil takla attı: 1 ölü 2 yaralı

İzmit Adalet Köprüsü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi ise yaralandı. Alınan bilgiye göre Ömer Türkçakal Bulvarından Perşembe Pazarı istikametinde seyir halinde olan Fatma Öztürk (21) idaresindeki 67 TN 499 plakalı otomobil, sabah saat 06: 00 sularında Adalet Köprüsü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede yaşamını yitirdi

Kazada yaralanan sürücü Fatma Öztürk ile araçtaki Selcan Yağcılar ve Kemal Bulgan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Fatma Öztürk, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İzmit Kuruçeşme Doğan Mahallesi 7.Sokak adresinde ikamet eden ağabeyi İbrahim Öztürk ile birlikte yaşayan Fatma Öztürk’ün cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Açıköğretim Lisesinde öğrenci olduğu öğrenilen Fatma Öztürk’ün cenazesi memleketi Bolu’nın Gerede ilçesinde toprağa verilecek.