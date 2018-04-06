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Yarımcaspor Başkanı Selçuk Güner: Ligimiz Arapsaçı’na döndü

2.Küme C Grubu’nda şampiyonluk kovalayan Yarımca sıkıntılı.

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Bu haftaki kritik Yeni Kandıra maçına rakibinin çıkmaması nedeniyle, planları alt üst olan takım, hükmen galip gelecek ama programı aksayacak. Ligin bir diğer takımı İzmit G.B.’nin de ligden çekilmesi, grubu adeta alt üst etti.

BAŞKAN GÜNER İSYAN ETTİ

Yarımcaspor’un başkanı, eski profesyonel futbolcu Selçuk Güner, bu sezon ilk kez katıldıkları ligde mağdur edildiklerini dile getirerek, “Böyle olduğunu bilseydim görev bile almazdım. Bu nasıl bir lig? Kocaeli futbolu ne hale gelmiş? Biraz uzak kalmıştık, ama futbolumuz 100 yıl geri gitmiş. 80’li yıllarda dolu dolu tribünlerde oynardık. İmkan yoktu ama heyecan vardı. Bizim taraftarımız her yere gidiyor ve adeta şölen havasında maçlarımızı oynuyoruz. Çünkü biz gerçekten, 80’li yıllardaki amatör sevgisini yaşıyoruz. Yansıtıyoruz. Ama çalışmalarımız engellenmemeli. Desteklenmeli. Grubumuzda iki takım ligden çekildi. Böyle lig mi olur?.. Bu nasıl anlayış?.. Yaptırım da uygulanmıyor. Mağduruz” dedi.

2.KÜME FUTBOL LİGİ’NDE LİGDEN ÇEKİLEN TAKIMLAR:

Kocaeli Birlik

Körfez İlçesi B.

Yeni Kandıra

İzmit G.Birliği

Yalakderespor

Ç.Ova Gençler B.

Sarımeşe Bel.

Yılmazpor

Bugün 12:52 TSİ - Spor

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