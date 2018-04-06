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Sarımeşe Belediyespor özür diledi, ligden çekildi

2.Küme Futbol Ligi takımları MAP Kavaklıspor ile Sarımeşe Belediyespor arasında geçen hafta sonu oynanan A Grubu’na ait maç, 62.dakikada hakem olaylar nedeniyle tarafından tatil edilmişti.

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Sarımeşe yönetimi özür diledi ve büyükler liginden çekildi.

TÜM AMATÖR CAMİADAN ÖZÜR DİLİYORUZ…

Adı geçen maçın 62.dakikasında, Sarımeşe Belediyespor oyuncusu Yasin Akbalık’ın, hakem Özgürcan Balcı’ya müdahalesinin ardından, hakem maçı tatil etmişti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sarımeşe Belediyespor Kulübü Başkanı Bünyamin Sungur, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduklarını ve tüm hakem camiasından özür dilediklerini ifade etti.

A TAKIM DÜZEYİNDE MÜSABAKALARA KATILMAYACAĞIZ…

Altyapıda örnek çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Bünyamin Sungur, A Takım maçında yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduklarını,İl Tertip Kurulu’na verdikleri dilekçe sonucunda, A Takım düzeyinde kalan maçlara çıkmayacaklarını belirtti. Önümüzdeki sezonun planlamasında A Takım’ın bulunmadığını belirten Başkan Bünyamin Sungur, altyapıdaki başarılı çalışmalarını ara vermeden sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

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