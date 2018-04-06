2.Küme’de cumartesi mesaisi

A Grubu’nda 2, C Grubu’nda 1, F Grubu’nda ve G Grubu’nda 3’er maç oynanacak.
Günün programı şöyle…
A-ŞİRİNTEPE G.B-MAP KAV. 17.00 M.A.KAĞITÇI
A-ÜÇYOLDOĞ-Y.BARBAROS 17.00 CEPHANELİK
C-MAŞUKİYESPOR-MERT 13.00 MAŞUKİYE
F-ULAŞLI KIZDERBENT 19.00 D.DERE
F-GÖLCÜK İ.Y YAZLIK 15.00 KAVAKLI
F-KAVAKLI-K.AKÇAT 17.00 KAVAKLI
G-D.KÜL.MARTI-GÜMÜŞ 19.00 BEYLİKBAĞI
G-BALKAN TAVŞANLI 14.00 M.OKTAY
G-G.KALE-DARICA 18.00 M.OKTAY
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz