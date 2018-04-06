U-13’ler yine sahaları renklendirecek!

Hafta sonları sahalara akın eden miniklerin gösterileri, sahalara rengarenk umut saçıyor. Ligde yarın da birçok maç var.

Günün yoğun programı şöyle…

A-PLAJYOLU-Y.KANDIRA 14.00 A.KALKAVAN

A-D.BİRLİK-İZMİT G.B 11.00 DERİNCE SUNİ

B-İZMİT FK-KOCAELİ 12.00 A.KALKAVAN

C-Y.İZMİT-SERDAR G.B 13.00 CEPHANELİK

C-DERİNCE G.-Y.ŞEHİR 13.00 DERİNCE SUNİ

D-KARTEPE B.-Ç.TEPE 15.00 ARSLANBEY

E-YENİKÖY-GÖLCÜK G. 15.00 Ş.A.KULAKSIZ

F-D.DERE-GÖLCÜK 17.00 D.DERE

F-KULLAR-YAZLIK 12.00 Ş.A.KULAKSIZ

F-BAŞİSKELE-EREĞLİ 13.30 Ş.A. KULAKSIZ

G-İLİMT.FK-KÖRFEZ İ.B. 13.00 ESENTEPE

H-Ç.GÜMÜŞ-S.ORHAN 12.00 ŞEKERPINAR

H-B.BAĞ. KR.-M.FENARİ 15.00 BEYLİKBAĞI

H-TRAKYA-DARICA G.B. 12:30 M.OKTAY

K-DAR.K.MARTI-GEBZE 12.00 NENE HATUN

K-Ç. EĞİTİM-BEYLİKBAĞI 15.00 ŞEKERPINAR

L-Ç.Ş.PINAR G.B.-DARICA 13.30 ŞEKERPINAR

L-G.Y.SELİM-MUTLUKENT 13.30 BEYLİKBAĞI

L-M.PAŞA-GENÇ KALE 11.00 M.OKTAY