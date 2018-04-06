U-13’ler yine sahaları renklendirecek!

Hafta sonları sahalara akın eden miniklerin gösterileri, sahalara rengarenk umut saçıyor. Ligde yarın da birçok maç var.
Günün yoğun programı şöyle…
A-PLAJYOLU-Y.KANDIRA 14.00 A.KALKAVAN
A-D.BİRLİK-İZMİT G.B 11.00 DERİNCE SUNİ
B-İZMİT FK-KOCAELİ 12.00 A.KALKAVAN
C-Y.İZMİT-SERDAR G.B 13.00 CEPHANELİK
C-DERİNCE G.-Y.ŞEHİR 13.00 DERİNCE SUNİ
D-KARTEPE B.-Ç.TEPE 15.00 ARSLANBEY
E-YENİKÖY-GÖLCÜK G. 15.00 Ş.A.KULAKSIZ
F-D.DERE-GÖLCÜK 17.00 D.DERE
F-KULLAR-YAZLIK 12.00 Ş.A.KULAKSIZ
F-BAŞİSKELE-EREĞLİ 13.30 Ş.A. KULAKSIZ
G-İLİMT.FK-KÖRFEZ İ.B. 13.00 ESENTEPE
H-Ç.GÜMÜŞ-S.ORHAN 12.00 ŞEKERPINAR
H-B.BAĞ. KR.-M.FENARİ 15.00 BEYLİKBAĞI
H-TRAKYA-DARICA G.B. 12:30 M.OKTAY
K-DAR.K.MARTI-GEBZE 12.00 NENE HATUN
K-Ç. EĞİTİM-BEYLİKBAĞI 15.00 ŞEKERPINAR
L-Ç.Ş.PINAR G.B.-DARICA 13.30 ŞEKERPINAR
L-G.Y.SELİM-MUTLUKENT 13.30 BEYLİKBAĞI
L-M.PAŞA-GENÇ KALE 11.00 M.OKTAY
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz