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Bugün 12:59 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:01 TSİ )

U-13’ler yine sahaları renklendirecek!

Kocaeli U-13 Futbol ligi maçları sürüyor.

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Hafta sonları sahalara akın eden miniklerin gösterileri, sahalara rengarenk umut saçıyor. Ligde yarın da birçok maç var.

Günün yoğun programı şöyle…

A-PLAJYOLU-Y.KANDIRA    14.00       A.KALKAVAN

A-D.BİRLİK-İZMİT G.B          11.00       DERİNCE SUNİ

B-İZMİT FK-KOCAELİ           12.00       A.KALKAVAN

C-Y.İZMİT-SERDAR G.B      13.00       CEPHANELİK

C-DERİNCE G.-Y.ŞEHİR      13.00       DERİNCE SUNİ 

D-KARTEPE B.-Ç.TEPE        15.00       ARSLANBEY

E-YENİKÖY-GÖLCÜK G.     15.00       Ş.A.KULAKSIZ

F-D.DERE-GÖLCÜK             17.00       D.DERE

F-KULLAR-YAZLIK                12.00       Ş.A.KULAKSIZ

F-BAŞİSKELE-EREĞLİ         13.30       Ş.A. KULAKSIZ

G-İLİMT.FK-KÖRFEZ İ.B.     13.00       ESENTEPE

H-Ç.GÜMÜŞ-S.ORHAN        12.00       ŞEKERPINAR

 H-B.BAĞ. KR.-M.FENARİ    15.00       BEYLİKBAĞI

 H-TRAKYA-DARICA G.B.     12:30     M.OKTAY

 K-DAR.K.MARTI-GEBZE     12.00       NENE HATUN

 K-Ç. EĞİTİM-BEYLİKBAĞI   15.00       ŞEKERPINAR

 L-Ç.Ş.PINAR G.B.-DARICA                 13.30       ŞEKERPINAR

L-G.Y.SELİM-MUTLUKENT 13.30       BEYLİKBAĞI

 L-M.PAŞA-GENÇ KALE       11.00       M.OKTAY

Bugün 12:59 TSİ - Spor

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