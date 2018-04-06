U-17’de Play-Off heyecanı sürüyor

B ve C grubuna dahil üç maç bugün oynanacak. Program şöyle…
C-1937 SEKA-KÖRFEZ G.B. 13.00 M.A.KAĞITÇI
C-B.DERİNCE-ŞİRİNKÖY 15.00 DERİNCE SUNİ
B-D.BİRLİK-K.MÜRSEL İ.Y 17.00 DERİNCE SUNİ
Kocaeli U17 Futbol liglerinde Play-Off heyecanı sürüyor.
B ve C grubuna dahil üç maç bugün oynanacak. Program şöyle…
C-1937 SEKA-KÖRFEZ G.B. 13.00 M.A.KAĞITÇI
C-B.DERİNCE-ŞİRİNKÖY 15.00 DERİNCE SUNİ
B-D.BİRLİK-K.MÜRSEL İ.Y 17.00 DERİNCE SUNİ
Bugün 13:01 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz