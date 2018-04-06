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Bugün 13:01 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:03 TSİ )

2.Küme U-19, 5 maçla devam

Küme U-19 futbol liglerine aralıksız devam ediliyor. Gündemde 5 maç var.

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İşte günün programı…

E-K.ESEN-K.ATILIM        15.00       ESENTEPE

G-Y.SELİM-TAVŞANCIL 17.00       BEYLİKBAĞI

G-G.TAYFUN-Ç.FATİH    16.00       METİN OKTAY

F-MENDERES-K.PINAR 17.00       ŞEKERPINAR

A-BAĞDAT-B.DAMLAR   15.00       CEPHANELİK

Bugün 13:01 TSİ - Spor

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