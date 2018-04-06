2.Küme U-19, 5 maçla devam

İşte günün programı…
E-K.ESEN-K.ATILIM 15.00 ESENTEPE
G-Y.SELİM-TAVŞANCIL 17.00 BEYLİKBAĞI
G-G.TAYFUN-Ç.FATİH 16.00 METİN OKTAY
F-MENDERES-K.PINAR 17.00 ŞEKERPINAR
A-BAĞDAT-B.DAMLAR 15.00 CEPHANELİK
Küme U-19 futbol liglerine aralıksız devam ediliyor. Gündemde 5 maç var.
E-K.ESEN-K.ATILIM 15.00 ESENTEPE
G-Y.SELİM-TAVŞANCIL 17.00 BEYLİKBAĞI
G-G.TAYFUN-Ç.FATİH 16.00 METİN OKTAY
F-MENDERES-K.PINAR 17.00 ŞEKERPINAR
A-BAĞDAT-B.DAMLAR 15.00 CEPHANELİK
Bugün 13:01 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz